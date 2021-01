“I colleghi del M5s capiscono le cose come noi”: la gaffe di Ettore Rosato (Iv) | VIDEO (Di martedì 19 gennaio 2021) “Lei si è soffermato sul Mes dicendo che è un problema divisivo. Lo ha detto per 18 mesi, ma non basta. Conosco alcuni colleghi del Movimento 5 Stelle ormai da otto anni, ce ne sono alcuni che stimo. Penso che tra loro ce ne siano alcuni che capiscono le cose come le capiamo noi, non c’è differenza da questo punto di vista”. Queste le parole di Ettore Rosato (Iv) che ha pronunciato in Aula scatenando le proteste dei grillini. Il presidente Fico è stat costretto a intervenire per riportare la calma. “Non ve la prendete. Non volevo essere offensivo, mi scuso se qualcuno lo ha inteso in questo senso”, ha aggiunto Rosato, prima di proseguire nel suo discorso. Leggi anche: 1. Di Battista a TPI: “De-Renzizzare il governo val bene una messa. Ora il M5S è coeso, ... Leggi su tpi (Di martedì 19 gennaio 2021) “Lei si è soffermato sul Mes dicendo che è un problema divisivo. Lo ha detto per 18 mesi, ma non basta. Conosco alcunidel Movimento 5 Stelle ormai da otto anni, ce ne sono alcuni che stimo. Penso che tra loro ce ne siano alcuni chelele capiamo noi, non c’è differenza da questo punto di vista”. Queste le parole di(Iv) che ha pronunciato in Aula scatenando le proteste dei grillini. Il presidente Fico è stat costretto a intervenire per riportare la calma. “Non ve la prendete. Non volevo essere offensivo, mi scuso se qualcuno lo ha inteso in questo senso”, ha aggiunto, prima di proseguire nel suo discorso. Leggi anche: 1. Di Battista a TPI: “De-Renzizzare il governo val bene una messa. Ora il M5S è coeso, ...

Agenzia_Ansa : #Navalny torna in Russia, 'sono innocente, non temo l'arresto' . I suoi colleghi sono stati fermati dalla polizia… - crippa5stelle : Grazie a tutto il gruppo @M5S_Camera per aver riposto nuovamente la fiducia in me e nei colleghi Riccardo Ricciar… - borsatti_rita : RT @confundustria: Al termine dell'intervento in aula ha regalato paranza a tutti i colleghi del cdx. - dumbo54 : RT @borghi_claudio: La mia solidarietà ai miei colleghi del #Senato... va bene che noi abbiamo Fico come presidente e loro la Casellati ma… - GambinoSergio : @borghi_claudio @Quirinale Lei fa parte del potere legislativo ed insieme ai suoi colleghi, dovreste intraprendere… -