Huawei AppGallery sempre più competitiva | il nuovo design la rende facilissima da usare

Chi utilizza uno smartphone con i servizi Google a bordo può fare affidamento sul Google Play Store, un luogo in cui poter scaricare le proprie app preferite. Chi invece ha deciso di acquistare un device Huawei e di conseguenza accettare la sfida, al suo interno troverà installato lo store proprietario dell'azienda, AppGallery e chi ha avuto modo di utilizzarlo fin dall'inizio avrà visto gli importanti cambiamenti e miglioramenti ottenuti nel corso di queste settimane. L'ultimo in ordine di tempo è arrivato proprio in queste ore e riguarda il layout grafico, infatti l'app è stata completamente ridisegnata e resa più semplice da utilizzare. Accedendo si potrà subito cogliere come sia stata vista la struttura e di come Huawei abbia deciso di dividerla in quattro sezioni principali. Nello specifico, è stata rivista la barra presente ...

Huawei e Google diventeranno veri e propri competitor grazie all'imminente arrivo di HarmonyOS, il sistema propietario dell'azienda cinese.

Honor: nuova gamma di smartphone con servizi Google in arrivo | Rumor

Come ampiamente ipotizzabile, dopo la separazione da Huawei e la vendita ad un consorzio di aziende cinesi, si preannuncia un "nuovo inizio" per Honor che, almeno in teoria, potrà tornare ad utilizzar ...

