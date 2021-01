Hockey ghiaccio, Alps League 2021: Asiago supera nettamente Fassa e agguanta il terzo posto (Di martedì 19 gennaio 2021) Martedì in pista per l’Alps Hockey League 2020-2021. Si sono disputati tre recuperi relativi a giornate diverse del campionato: per quanto riguarda le italiane vittoria di Asiago nel derby contro Fassa. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Vittoria larga per l’Asiago, che supera Fassa con il punteggio di 6-2 e sale al terzo posto in classifica a quota 37 punti (sebbene lo Jesenice sia a -2 e con ben cinque match da recuperare). I giallorossi passano in vantaggio al 6? con Olivero ma subiscono subito il pareggio di Castlunger, che al 9? segna in power play. Tessari al 14? riporta avanti la Misgross, che poi va in fuga grazie alle reti di McParland (20?) e di Rosa (24?, power play). Felicetti al 30? ... Leggi su oasport (Di martedì 19 gennaio 2021) Martedì in pista per l’2020-. Si sono disputati tre recuperi relativi a giornate diverse del campionato: per quanto riguarda le italiane vittoria dinel derby contro. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Vittoria larga per l’, checon il punteggio di 6-2 e sale alin classifica a quota 37 punti (sebbene lo Jesenice sia a -2 e con ben cinque match da recuperare). I giallorossi passano in vantaggio al 6? con Olivero ma subiscono subito il pareggio di Castlunger, che al 9? segna in power play. Tessari al 14? riporta avanti la Misgross, che poi va in fuga grazie alle reti di McParland (20?) e di Rosa (24?, power play). Felicetti al 30? ...

Ultime Notizie dalla rete : Hockey ghiaccio Ghiaccio: tolti Mondiali hockey a Minsk,timori per sicurezza Corriere di Como Lugano sgambettato anche dal Rapperswil

Chiamato a riscattarsi dopo una settimana da incubo con tre sconfitte e tante difficoltà offensive, ad immagine delle sole quattro reti realizzate, il Lugano non è riuscito nell'impresa uscendo sconfi ...

Hockey ghiaccio, ICE League 2021: Bolzano sbanca Salisburgo ai supplementari e allunga in vetta

Vittoria importante per Bolzano nel recupero della sedicesima giornata di ICE Hockey League 2020-2021. I Foxes espugnano Salisburgo ai supplementari per 2-3 e allungano in vetta alla classifica: sono ...

