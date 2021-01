HILLARY CLINTON E NANCY PELOSI | “PUTIN HA MANOVRATO TRUMP PER L’ASSALTO AL CAMPIDOGLIO” QUANDO IL COMPLOTTISMO È DEM

(Di martedì 19 gennaio 2021) I pezzi grossi democraticihanno chiesto un’indagine sul ruolo del presidente russo Vladimir– reale o interamente immaginato – nella rivolta del, teorizzando che potrebbe aver ordinato personalmente i disordini.La presidente della Camera si è seduta con il fallito candidato presidenziale 2016 per un’intervista sul podcast di, “Tu e io”, lunedì, dove hanno discusso dell’attacco a Washington, DC all’inizio di questo mese. Ad un certo punto durante la conversazione, laha sostenuto che il presidente Donald“ha altri programmi” – anche se si è affrettata ad aggiungere che “non credo che sappiamo ancora” quali siano – chiedendosi ad alta voce su “chi tira i suoi ...

