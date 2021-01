Hanno taciuto sul vaccino mentre il mondo moriva (Di martedì 19 gennaio 2021) Rapporti statunitensi parlano di una conoscenza già avanzata del virus e di uno studio per il vaccino, prima che l’epidemia esplodesse. vaccino Cina (Facebook)Un rapporto americano, condito da sprazzi di notizie provenienti dall’India spiegherebbe che la Cina, ben prima che l’epidemia di Covid, scoppiasse nel mondo, aveva le idee già ben chiare a riguardo. Siamo a gennaio, e pare che i cinesi studiassero già da vicino il virus, definito nuovo, e sempre secondo queste fonti, gli stessi, stavano iniziando a studiare una prima bozza di vaccino, questo chiaramente senza fare in modo che all’estero si sapesse di determinate scoperte. Mike Pompeo, segretario di stato americano, lancia l’accusa, pesante. I cinesi lavoravano ad un vaccino ed erano già avanti con le informazioni sul virus, ma ... Leggi su chenews (Di martedì 19 gennaio 2021) Rapporti statunitensi parlano di una conoscenza già avanzata del virus e di uno studio per il, prima che l’epidemia esplodesse.Cina (Facebook)Un rapporto americano, condito da sprazzi di notizie provenienti dall’India spiegherebbe che la Cina, ben prima che l’epidemia di Covid, scoppiasse nel, aveva le idee già ben chiare a riguardo. Siamo a gennaio, e pare che i cinesi studiassero già da vicino il virus, definito nuovo, e sempre secondo queste fonti, gli stessi, stavano iniziando a studiare una prima bozza di, questo chiaramente senza fare in modo che all’estero si sapesse di determinate scoperte. Mike Pompeo, segretario di stato americano, lancia l’accusa, pesante. I cinesi lavoravano ad uned erano già avanti con le informazioni sul virus, ma ...

Rapporti statunitensi parlano di una conoscenza già avanzata del virus e di uno studio per il vaccino, prima che l'epidemia esplodesse.

