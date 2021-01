Guatemala, carovana di 8.000 migranti a piedi verso gli Usa. Scontri con la polizia (Di martedì 19 gennaio 2021) Una marea umana di migranti honduregni, forse la carovana più numerosa fra quelle partite dal 2018 verso gli Stati Uniti, è stata respinta dalle forze di sicurezza guatemalteche nei pressi del villaggio di Vado Hondo, a circa 35 miglia (56 km) dagli attraversamenti di confine in Honduras ed El Salvador. I militari hanno usato i manganelli contro migliaia di migranti, tra cui numerose donne e bambini. Spinte da povertà, disoccupazione e dalla perdita dei loro beni, anche a causa dei due uragani Eta e Iota abbattutisi in Honduras a dicembre, molte migliaia di persone - si stima fra le 6.000 e le 9.000 - hanno deciso di mettersi in cammino a piedi e con mezzi di fortuna per materializzare il ‘sogno americano’ di un futuro migliore. Dopo aver attraversato il confine guatemalteco, i ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 19 gennaio 2021) Una marea umana dihonduregni, forse lapiù numerosa fra quelle partite dal 2018gli Stati Uniti, è stata respinta dalle forze di sicurezza guatemalteche nei pressi del villaggio di Vado Hondo, a circa 35 miglia (56 km) dagli attraversamenti di confine in Honduras ed El Salvador. I militari hanno usato i manganelli contro migliaia di, tra cui numerose donne e bambini. Spinte da povertà, disoccupazione e dalla perdita dei loro beni, anche a causa dei due uragani Eta e Iota abbattutisi in Honduras a dicembre, molte migliaia di persone - si stima fra le 6.000 e le 9.000 - hanno deciso di mettersi in cammino ae con mezzi di fortuna per materializzare il ‘sogno americano’ di un futuro migliore. Dopo aver attraversato il confine guatemalteco, i ...

