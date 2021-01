Grande Fratello Vip, Stefania Orlando su Andrea Roncato: “Non sono mai entrata nella storia con sua moglie” (Di martedì 19 gennaio 2021) Al “Grande Fratello Vip”, Stefania Orlando si difende dalle accuse mosse nei suoi confronti dall’ex marito Andrea Roncato a “Live Non è La D’Urso”. Domenica scorsa, Andrea Roncato, ex marito di Stefania Orlando, ha rilasciato un’intervista esclusiva a “Live Non è La D’Urso”, durante la quale ha rivelato alcuni aspetti inediti relativi alla fine del L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 19 gennaio 2021) Al “Vip”,si difende dalle accuse mosse nei suoi confronti dall’ex maritoa “Live Non è La D’Urso”. Domenica scorsa,, ex marito di, ha rilasciato un’intervista esclusiva a “Live Non è La D’Urso”, durante la quale ha rivelato alcuni aspetti inediti relativi alla fine del L'articolo NewNotizie.it.

