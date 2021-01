Grande Fratello Vip, nervi tesi nella casa: Tommaso Zorzi sta male nella notte, Stefania Orlando tenta di scappare (Di martedì 19 gennaio 2021) La notizia di un ennesimo allungamento del “Grande Fratello Vip” ha mandato in tilt i concorrenti. Il programma non finirà l’8 febbraio, bensì il 26 febbraio. “Dovrete stare lì dentro ancora tre settimane piene”, ha comunicato ieri sera Alfonso Signorini. Non tutti l’hanno presa bene. D’altronde, la maggioranza di loro è dentro la casa di Cinecittà da 126 giorni e l’equilibrio psicologico comincia a farsi precario. Quello che sembra aver accusato di più questa notizia è stato Tommaso Zorzi. Il concorrente pensa di non riuscire a reggere l’ennesimo allungamento: “Io non ce la faccio davvero. Non possono spostare due volte la finale così…”, si è confidato con gli altri inquilini. nella notte, poi, l’influencer ha avuto un forte crollo nervoso ed è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) La notizia di un ennesimo allungamento del “Vip” ha mandato in tilt i concorrenti. Il programma non finirà l’8 febbraio, bensì il 26 febbraio. “Dovrete stare lì dentro ancora tre settimane piene”, ha comunicato ieri sera Alfonso Signorini. Non tutti l’hanno presa bene. D’altronde, la maggioranza di loro è dentro ladi Cinecittà da 126 giorni e l’equilibrio psicologico comincia a farsi precario. Quello che sembra aver accusato di più questa notizia è stato. Il concorrente pensa di non riuscire a reggere l’ennesimo allungamento: “Io non ce la faccio davvero. Non possono spostare due volte la finale così…”, si è confidato con gli altri inquilini., poi, l’influencer ha avuto un forte crollo nervoso ed è ...

