Grande Fratello Vip | Alfonso Signorini fa la parodia di Maria Teresa Ruta in crisi Scoppia la polemica | “Basta | che schifo”

"Maria Teresa ha perso completamente la brocca e si è sfogata così con i suoi compagni d'avventura. Guardiamola perché ne vale davvero la pena". Con queste parole Alfonso Signorini ha lanciato la clip con lo sfogo di Maria Teresa Ruta che la scorsa settimana ha vissuto un difficile momento di crisi, un crollo emotivo arrivato dopo 126 giorni di "reclusione" nella casa del Grande Fratello Vip in cui ha dovuto subire di tutto, dalle critiche alle cattiverie fino alle continue nomination. Così, il pubblico ha rivisto le immagini drammatiche del suo sfogo, con lei che urlava: "Basta! Basta! Sono una persona". Non solo, come se non Bastasse, al rientro in studio il ...

