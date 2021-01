Grande Fratello Vip 5, Stefania Orlando cerca di scappare dalla casa, Tommaso Zorzi la blocca (VIDEO) (Di martedì 19 gennaio 2021) Stefania Orlando ha avuto un crollo emotivo che l'ha portata a un passo dall'abbandonare il Grande Fratello Vip 5: è stata bloccata sulla porta da Tommaso Zorzi. Nottata ricca di tensione al Grande Fratello Vip 5: Stefania Orlando ha provato a scappare dalla casa di Cinecittà dopo che Alfonso Signorini ha annunciato un nuovo prolungamento e le ha mostrato l'intervista del suo ex marito Andrea Roncato. La conduttrice è stata fermata solo grazie all'intervento di Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi. La diretta del Grande Fratello Vip 5 è stata particolarmente dura per i concorrenti del ... Leggi su movieplayer (Di martedì 19 gennaio 2021)ha avuto un crollo emotivo che l'ha portata a un passo dall'abbandonare ilVip 5: è statata sulla porta da. Nottata ricca di tensione alVip 5:ha provato adi Cinecittà dopo che Alfonso Signorini ha annunciato un nuovo prolungamento e le ha mostrato l'intervista del suo ex marito Andrea Roncato. La conduttrice è stata fermata solo grazie all'intervento di Maria Teresa Ruta e. La diretta delVip 5 è stata particolarmente dura per i concorrenti del ...

