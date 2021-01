Grande Fratello Vip 5, le reazioni dentro e fuori dalla Casa alla notizia del prolungamento (Di martedì 19 gennaio 2021) La data della finale del Grande Fratello Vip 5 si sposta per la seconda volta: da Tommaso Zorzi ad Andrea Zelletta ai familiari dei concorrenti tutti sono contro la produzione. Ieri sera i concorrenti hanno appreso del nuovo prolungamento del Grande Fratello Vip 5, che non finirà l'8 febbraio. La notizia ha scatenato dure reazioni dei gieffini e dei familiari: da Tommaso Zorzi ad Andrea Zelletta a Natalia Paragoni La notizia dello spostamento della finale del Grande Fratello Vip 5 è iniziata a circolare a fine dicembre ma la produzione aveva deciso di non avvisare i concorrenti finché i fan hanno preso in mano la situazione e sono andati a urlarlo fuori dalla ... Leggi su movieplayer (Di martedì 19 gennaio 2021) La data della finale delVip 5 si sposta per la seconda volta: da Tommaso Zorzi ad Andrea Zelletta ai familiari dei concorrenti tutti sono contro la produzione. Ieri sera i concorrenti hanno appreso del nuovodelVip 5, che non finirà l'8 febbraio. Laha scatenato duredei gieffini e dei familiari: da Tommaso Zorzi ad Andrea Zelletta a Natalia Paragoni Ladello spostamento della finale delVip 5 è iniziata a circolare a fine dicembre ma la produzione aveva deciso di non avvisare i concorrenti finché i fan hanno preso in mano la situazione e sono andati a urlarlo...

