Grande Fratello Vip 5, Giacomo Urtis e la verità sul presunto tradimento di Natalia Paragoni" (Di martedì 19 gennaio 2021) Giacomo Urtis, dopo ie rivelazioni fatte all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5, è tornato a parlare del presunto tradimento di Natalia Paragoni nei confronti di Andrea Zelletta. Giacomo Urtis è tornato a parlare del presunto tradimento di Natalia Paragoni nei confronti di Andrea Zelletta ma solo per dire tutta la verità. L'ex gieffino e Dayane Mello all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5 hanno fatto delle illazioni che oggi il chirurgo estetico ha rettificato. Giacomo Urtis quando è entrato nella Casa del Grande ... Leggi su movieplayer (Di martedì 19 gennaio 2021), dopo ie rivelazioni fatte all'interno della casa delVip 5, è tornato a parlare deldinei confronti di Andrea Zelletta.è tornato a parlare deldinei confronti di Andrea Zelletta ma solo per dire tutta la. L'ex gieffino e Dayane Mello all'interno della casa delVip 5 hanno fatto delle illazioni che oggi il chirurgo estetico ha rettificato.quando è entrato nella Casa del...

matteorenzi : Ormai prevale una logica quasi da grande fratello per la quale c’è un pensiero unico che porta a non preoccuparsi d… - matteograndi : La tragedia di un popolo costretto a scegliere fra lasciare l’Italia nelle mani di un incompetente teleguidato da u… - borghi_claudio : Non c'è limite al peggio... GRANDE FRATELLO CHIGI – SULLA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO… - vuoiC0ndurreTu : RT @tpwkaIways: “Ho parlato con una voce che non avevo mai sentito che mi ha detto ‘io raramente intervengo’ e io muto. Penso sia il più gr… - Bea42738111 : RT @tpwkaIways: “Ho parlato con una voce che non avevo mai sentito che mi ha detto ‘io raramente intervengo’ e io muto. Penso sia il più gr… -