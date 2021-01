Gran Bretagna, il 72% degli immigrati non vuole il vaccino. Ma il governo incolpa il “razzismo” (Di martedì 19 gennaio 2021) Londra, 19 gen – Secondo un recente sondaggio almeno il 72% degli immigrati (di prima o seconda generazione) britannici e degli «inglesi di colore» in generale nutre dubbi nei confronti del vaccino contro il coronavirus e si dichiara fortemente restio a sottoporsi all’iniezione. Lo ha reso noto il Sage, (Scientific advisory group for emergencies britannico) l’organo consultivo del governo britannico che fornisce consulenza al governo centrale in caso di emergenza. Che si è sentito di dare una spiegazione piuttosto curiosa al fenomeno: secondo l’istituzione governativa sarebbe colpa del «razzismo e della discriminazione strutturale e istituzionale». Lo riporta il Daily Mail. Il 72% degli immigrati britannici non si ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 19 gennaio 2021) Londra, 19 gen – Secondo un recente sondaggio almeno il 72%(di prima o seconda generazione) britannici e«inglesi di colore» in generale nutre dubbi nei confronti delcontro il coronavirus e si dichiara fortemente restio a sottoporsi all’iniezione. Lo ha reso noto il Sage, (Scientific advisory group for emergencies britannico) l’organo consultivo delbritannico che fornisce consulenza alcentrale in caso di emergenza. Che si è sentito di dare una spiegazione piuttosto curiosa al fenomeno: secondo l’istituzione governativa sarebbe colpa del «e della discriminazione strutturale e istituzionale». Lo riporta il Daily Mail. Il 72%britannici non si ...

