Governo: Zingaretti, 'grazie Liliana Segre' (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen (Adnkronos) - "grazie Liliana Segre". Lo scrive su Facebook Nicola Zingaretti, postando la foto della senatrice a vita seduta ai banchi del Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen (Adnkronos) - "". Lo scrive su Facebook Nicola, postando la foto della senatrice a vita seduta ai banchi del Senato.

TNannicini : Diciamo che se il Pd chiede da tempo una svolta e un rilancio dell’azione di governo, come ha sottolineato anche Zi… - borghi_claudio : Scusa giuseppi, ma non avevate mica inventato il governo di minoranza? Com'è che adesso Zingaretti torna a dire che… - fanpage : Il Segretario Zingaretti soddisfatto per il sì della #Camera a Conte: 'Un fatto politico importante' - arcanodavvero : RT @GabryContessa: . questa è un'istantanea da tenere a memoria, l'inconfutabile immagine del vulnus di zingaretti al Pd. additare la soli… - SosIngiustizie : RT @TNannicini: Diciamo che se il Pd chiede da tempo una svolta e un rilancio dell’azione di governo, come ha sottolineato anche Zingaretti… -