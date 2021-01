Governo ultime notizie: Conte riuscirà a trovare la maggioranza al Senato? (Di martedì 19 gennaio 2021) Governo ultime notizie: la caccia ai responsabili potrebbe essere terminata con un risultato abbastanza deludente. Mancato l’obiettivo di trovare una decina di Senatori per avere la maggioranza assoluta anche senza Italia Viva? A questo punto, l’esecutivo guidato da Conte dovrebbe acContentarsi della maggioranza relativa. Segui Termometro Politico su Google News Governo ultime notizie: quanti voti servono a Conte al Senato? Governo ultime notizie: l’esecutivo guidato da Giuseppe Conte, quando era ancora sostenuto dal partito di Renzi poteva contare al ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 19 gennaio 2021): la caccia ai responsabili potrebbe essere terminata con un risultato abbastanza deludente. Mancato l’obiettivo diuna decina diri per avere laassoluta anche senza Italia Viva? A questo punto, l’esecutivo guidato dadovrebbe acntarsi dellarelativa. Segui Termometro Politico su Google News: quanti voti servono aal: l’esecutivo guidato da Giuseppe, quando era ancora sostenuto dal partito di Renzi poteva contare al ...

gennaromigliore : Nelle ultime settimane abbiamo lavorato per aumentare i fondi sulla sanità, sui giovani, sull’occupazione. Non per… - fanpage : 'Italia ridicola in Europa e nel mondo' - dellorco85 : Queste sono le notizie dal mondo delle ultime 24 ore. Altro che crisi di Governo... - infoitinterno : Crisi di governo, ultime news. Oggi per Conte la prova decisiva al Senato. DIRETTA - Gingio5 : RT @GavinoSanna1967: Vittime della strada e della malasanità: Governo si appresta ad abbattere risarcimenti per 'macrolesi' -