Governo: Tajani, 'Polverini? Chi cambia partito destinato a sparire' (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Fi "voterà compatta, vedo tutti i senatori sereni". Così Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, rispondendo ai cronisti in transatlantico al Senato, mentre in Aula va avanti il dibattito dopo le comunicazioni del premier Giuseppe Conte sulla fiducia. A chi gli domanda se Fi non rischi di perdere pezzi, come ieri alla Camera con l'uscita 'di peso' di Renata Polverini, "un'uscita pesante? Be', Polverini non è stata mai eletta con le preferenze a dire il vero. Ma deve comunque rispondere agli elettori che hanno barrato la casella di Fi. Io sono comunque convinto fermamente che chi cambia partito sia destinato a scomparire dalla politica, è sempre stato così. In bocca al lupo alla Polverini...". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Fi "voterà compatta, vedo tutti i senatori sereni". Così Antonio, vicepresidente di Forza Italia, rispondendo ai cronisti in transatlantico al Senato, mentre in Aula va avanti il dibattito dopo le comunicazioni del premier Giuseppe Conte sulla fiducia. A chi gli domanda se Fi non rischi di perdere pezzi, come ieri alla Camera con l'uscita 'di peso' di Renata, "un'uscita pesante? Be',non è stata mai eletta con le preferenze a dire il vero. Ma deve comunque rispondere agli elettori che hanno barrato la casella di Fi. Io sono comunque convinto fermamente che chisiaa scomparire dalla politica, è sempre stato così. In bocca al lupo alla...".

Antonio_Tajani : Da parte nostra nessun sostegno al governo. E nessuno si disturbi a tirare in ballo il PPE o una maggioranza Ursula… - Antonio_Tajani : CHI VOTA A FAVORE DEL GOVERNO È FUORI DA @forza_italia - Antonio_Tajani : I cittadini assistono ad uno spettacolo di poca serietà da parte della sinistra. Noi del centro-destra siamo pronti… - Giornaleditalia : Crisi, Tajani: sì a scostamento e ristori, no a questo governo - AndreaB99907056 : Renata Polverini vota la fiducia al governo e viene cacciata da Forza Italia. Tajani ha dichiarato : 'Non ha mai de… -