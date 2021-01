Governo | Romeo | ' ma Conte dove vive? Si dimetta | grave se non arriva a 161'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen (Adnkronos) - "Presidente, ma? Il suo è ildel salvo intese, dell'incapacità di agire, come fa con un manipolo di responsabili a fare quelle riforme che in un anno e mezzo di tempo non è riuscito a fare? Impossibile". Lo ha detto Massimilianonel suo intervento in aula al Senato. "Non si può dire prendiamo un voto in più e poi vediamo quello che succede, il Paese ha bisogno di una guida forte, decisa, siamo in pandemia", ha aggiunto il presidente dei senatori della Lega sottolineando: "Questa maggioranza dinon c'è più, ne prenda atto e rassegni le dimissioni, a maggior ragione se nona 161 voti, sarebbe un atto politico".