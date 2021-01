Governo: Renzi, 'politica non è cambiare idee per tenersi la stessa poltrona' (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Per noi la politica, a differenza degli altri, non è cambiare idee per tenersi la poltrona e quando questa estate ci sarà la scuola politica di Iv i ragazzi avranno un messaggio da Bellanova, Bonetti e Scalfarotto" è cioè "che quando si fa politica si può rinunciare alla poltrona ma non alle idee". Lo dice Matteo Renzi al Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Per noi la, a differenza degli altri, non èperlae quando questa estate ci sarà la scuoladi Iv i ragazzi avranno un messaggio da Bellanova, Bonetti e Scalfarotto" è cioè "che quando si fasi può rinunciare allama non alle". Lo dice Matteoal Senato.

