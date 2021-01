Governo: Renzi, 'non ancora crisi istituzionale, ma economica e sanitaria' (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen (Adnkronos) - "Abbiamo un record negativo sull'economia e un secondo elemento drammatico, una crisi sanitaria, l'Italia è il Paese al mondo con il peggior rapporto tra popolazione e decessi per Covid". Lo ha detto Matteo Renzi al Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen (Adnkronos) - "Abbiamo un record negativo sull'economia e un secondo elemento drammatico, una, l'Italia è il Paese al mondo con il peggior rapporto tra popolazione e decessi per Covid". Lo ha detto Matteoal Senato.

