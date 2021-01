Governo, Renzi: 'Avanti con maggioranza raccogliticcia? Fate presto' (Di martedì 19 gennaio 2021) 'Volete andare Avanti con una maggioranza raccogliticcia di fronte al più grande piano per il futuro del Paese? Vi auguro di trovarla ma Fate presto'. Così Matteo Renzi in Senato nella replica al ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 19 gennaio 2021) 'Volete andarecon unadi fronte al più grande piano per il futuro del Paese? Vi auguro di trovarla ma'. Così Matteoin Senato nella replica al ...

