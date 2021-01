Governo: Renzi a Conte, 'vediamo se arriva a 161' (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen (Adnkronos) - "Lei può trovare una maggioranza, vediamo se arriverà a 161 voti" ma "fate presto. Volete andare avanti con una maggioranza raccogliticcia? Vi auguro sia maggioranza, raccogliticcia sicuro. Ma fate presto". Lo ha detto Matteo Renzi in aula in Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen (Adnkronos) - "Lei può trovare una maggioranza,se arriverà a 161 voti" ma "fate presto. Volete andare avanti con una maggioranza raccogliticcia? Vi auguro sia maggioranza, raccogliticcia sicuro. Ma fate presto". Lo ha detto Matteoin aula in Senato.

ManlioDS : 321 volte sì a un Presidente onesto e capace. 321 volte sì ad un governo che non racconta le balle su cui fondano… - davidallegranti : La faccio breve: Renzi non può stare in un governo di cui non è il presidente del Consiglio. - AndreaOrlandosp : Renzi in queste ore confonde il coraggio con l’incoscienza. E scambia la serietà con la paura. La somma di questi e… - JacopoCalle : RT @jacopo_iacoboni: Matteo Renzi ha fatto, con i mezzi che erano dati nella situazione, la battaglia giusta. Riconosciamolo. Ha detto la… - IdaFava : RT @petergomezblog: Crisi di governo, la diretta – Conte parla al Senato: “Difficile governare con chi dissemina mine”. La discussione: anc… -