Governo | Renzi a Conte | ' irresponsabile chi vuole politica o chi dice no a soldi per Sanità?'

Roma, 19 gen (Adnkronos) - Una crisi irresponsabile? "Chi è irresponsabile, chi chiede di parlare di politica o chi dice no ai soldi sulla Sanità?". Lo ha detto Matteo Renzi in Senato.

