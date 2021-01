Governo, Monti: “Sì a fiducia, mio voto libero. Guarderò i fatti”. Il video (Di martedì 19 gennaio 2021) Governo, Monti: “Sì a fiducia, mio voto libero. Guarderò i fatti” Roma, 19 gen. (askanews) – “Le accentuazioni che ha fatto oggi, nel suo discorso, rispetto a ieri mi inducono ad avere un orientamento positivo”, “il mio è un voto di fiducia libero e condizionato a quelli che saranno i provvedimenti, se ci sarà questo riscontro non solo appoggerò il Governo, ma mi adopererò presso l’opinione pubblica internazionale per sostenere quanto fatto”. Lo ha detto il senatore a vita Mario Monti durante la discussione generale nell’aula del Senato dopo le comunicazioni del premier Giuseppe Conte sulla crisi di Governo. “Se oggi il Senato le concede la fiducia le ... Leggi su formiche (Di martedì 19 gennaio 2021): “Sì a, mio” Roma, 19 gen. (askanews) – “Le accentuazioni che ha fatto oggi, nel suo discorso, rispetto a ieri mi inducono ad avere un orientamento positivo”, “il mio è undie condizionato a quelli che saranno i provvedimenti, se ci sarà questo riscontro non solo appoggerò il, ma mi adopererò presso l’opinione pubblica internazionale per sostenere quanto fatto”. Lo ha detto il senatore a vita Mariodurante la discussione generale nell’aula del Senato dopo le comunicazioni del premier Giuseppe Conte sulla crisi di. “Se oggi il Senato le concede lale ...

ladyonorato : Il “pilota automatico” che da fuori dei nostri confini indica la rotta obbligata per l’Italia, oggi si è manifestat… - Rinaldi_euro : Le condizioni di Monti per dire sì al governo (e danneggiare per la seconda volta l'Italia) - AMorelliMilano : Vorrei far rivedere questo video ai grillini. Come fanno ora a sperare di creare un governo con Monti e Mastella?… - truncellito_vet : RT @GiuseppePalma78: Un governo 5Stelle sostenuto da #Monti, che fino a qualche anno fa Grillo chiamava 'rigor mortis'. Davvero pazzesco.… - davcarretta : @UGambini @SenatoreMonti @MarcoPannella @PartitoRadicale Forse si è dimenticato come è andato al governo un certo senatore Monti? -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Monti Governo: Monti, si' a fiducia, condizionato ai futuri provvedimenti Il Sole 24 ORE Monti: "Voto fiducia al governo"

'Annuncio il mio voto di fiducia, non porto voti se non il mio. E il mio è un voto di fiducia, come sempre, libero e condizionato a quelli che saranno ...

Ultime trattative. Conte spera nell'effetto Polverini

Quando Giuseppe Conte finisce di parlare, in Aula si sente un boato. La maggioranza applaude quasi a voler scaricare la tensione, ma la giornata è ancora lunga e ricca di insidie. E infatti la scena s ...

'Annuncio il mio voto di fiducia, non porto voti se non il mio. E il mio è un voto di fiducia, come sempre, libero e condizionato a quelli che saranno ...Quando Giuseppe Conte finisce di parlare, in Aula si sente un boato. La maggioranza applaude quasi a voler scaricare la tensione, ma la giornata è ancora lunga e ricca di insidie. E infatti la scena s ...