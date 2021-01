Governo, Mirabelli (Pd): ” Renzi? È lui a mettersi fuori. Vedremo se tutti gli ex Pd di Italia viva andranno nell’opposizione dei sovranisti” (Di martedì 19 gennaio 2021) “Noi non ci aspettiamo niente. Oggi i voti per la fiducia ci saranno e da domani come ha detto il presidente del Consiglio, ci sarà da lavorare per costruire un patto di legislatura e definire le linee che consenta anche un allargamento della maggioranza “. Lo ha detto il vicepresidente dei senatori del Pd, Franco Mirabelli. “Renzi? Ascolto quello che dice nelle interviste di queste ore e mi pare sia lui che ha un giudizio su questa maggioranza, e che il presidente Conte non lo spinga in nessun modo a rientrare. Sicuramente molti parlamentari di Italia viva che sono stati eletti con il Partito democratico si domanderanno cosa fare, se andare ad aggiungere i propri voti ad un opposizione dominata dai sovranisti” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) “Noi non ci aspettiamo niente. Oggi i voti per la fiducia ci saranno e da domani come ha detto il presidente del Consiglio, ci sarà da lavorare per costruire un patto di legislatura e definire le linee che consenta anche un allargamento della maggioranza “. Lo ha detto il vicepresidente dei senatori del Pd, Franco. “? Ascolto quello che dice nelle interviste di queste ore e mi pare sia lui che ha un giudizio su questa maggioranza, e che il presidente Conte non lo spinga in nessun modo a rientrare. Sicuramente molti parlamentari diche sono stati eletti con il Partito democratico si domanderanno cosa fare, se andare ad aggiungere i propri voti ad un opposizione dominata dai” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Noovyis : (Governo, Mirabelli (Pd): ” Renzi? È lui a mettersi fuori. Vedremo se tutti gli ex Pd di Italia viva andranno nell’… - dianacomari : Franco Mirabelli: Rilanciare l’azione del Governo per aiutare l’Italia 1... - PoliticaNewsNow : ESCLUSIVA PN - Mirabelli (PD): 'Abbiamo la responsabilità di provare a rilanciare il governo e fare di questa maggi… - Rino2341 : @GFI65 Cerca però di dire le cose come stanno, l’Inter non ha un soldo in cassa così come il Milan, sono le proprie… - Fra_nm : RT @gspazianitesta: Il prof. Mirabelli, già Presidente della Corte costituzionale, fa a pezzi sul Messaggero il blocco sfratti che il Gover… -