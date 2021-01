**Governo: maggioranza presenta risoluzione al Senato, sì a comunicazioni Conte** (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Il Senato, con riferimento alle comunicazioni del presidente del Consiglio, le approva". E' il testo della risoluzioni presentata a palazzo Madama dalla maggioranza e sottoscritta dai capigruppo del Pd, Andrea Marcucci, del Movimento 5 stelle, Ettore Licheri, delle Autonomie, Julia Unterberger, e da Loredana De Petris, di Leu. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Il, con riferimento alledel presidente del Consiglio, le approva". E' il testo della risoluzionita a palazzo Madama dallae sottoscritta dai capigruppo del Pd, Andrea Marcucci, del Movimento 5 stelle, Ettore Licheri, delle Autonomie, Julia Unterberger, e da Loredana De Petris, di Leu.

"Il dibattito sul Piano non può certo esaurirsi nel confronto interno alla maggioranza e quella varata dal Consiglio dei Ministri è una bozza, ...

Buon compleanno Paolo: oggi Borsellino avrebbe compiuto 81 anni

Oggi Paolo Borsellino avrebbe compiuto 81 anni. E Palermo non lo ha dimenticato. In occasione del compleanno del giudice che ricorre oggi 19 gennaio, è stata organizzata una mostra. Il Centro studi in ...

"Il dibattito sul Piano non può certo esaurirsi nel confronto interno alla maggioranza e quella varata dal Consiglio dei Ministri è una bozza, ...