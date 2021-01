Governo: Lonardo, 'Meloni ha volato con linea area Scilipoti' (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Dura replica di Sandra Lonardo, nel suo intervento in Aula al Senato, a Giorgia Meloni, che ieri rivolgendosi al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, aveva affermato "voliamo alto: con la Mastella Airlines". "Ieri, con fare plateale, ha parlato con disprezzo di una linea aerea della famiglia Mastella. Voglio ricordare -ha affermato la senatrice- che l'onorevole Meloni utilizzò il confortevole aereo Scilipoti per conservare il suo posticino di ministro nel Governo Berlusconi". "Incredibile dimenticanza per una donna senza macchia che fece il ministro grazie a Scilipoti. Perchè fece l'eroina dicendo no ai voti che arrivavano dall'altra parte, perchè non si è vergognata di volare con la linea aerea ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Dura replica di Sandra, nel suo intervento in Aula al Senato, a Giorgia, che ieri rivolgendosi al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, aveva affermato "voliamo alto: con la Mastella Airlines". "Ieri, con fare plateale, ha parlato con disprezzo di unaaerea della famiglia Mastella. Voglio ricordare -ha affermato la senatrice- che l'onorevoleutilizzò il confortevole aereoper conservare il suo posticino di ministro nelBerlusconi". "Incredibile dimenticanza per una donna senza macchia che fece il ministro grazie a. Perchè fece l'eroina dicendo no ai voti che arrivavano dall'altra parte, perchè non si è vergognata di volare con laaerea ...

