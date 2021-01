Governo, il Senato vota la fiducia con 156 Sì (Di martedì 19 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Via libera dall’Aula del Senato alla fiducia posta dal Governo sulle comunicazioni del premier Giuseppe Conte. I voti favorevoli sono stati 156, i contrari 140, gli astenuti 16. I Senatori presenti erano 313, i votanti 312.I Senatori di Forza Italia Andrea Causin e Maria Rosaria Rossi hanno votato sì alla fiducia, contrariamente alle indicazioni del gruppo. Il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani ha poi annunciato che sono stati espulsi dal partito.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 19 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Via libera dall’Aula delallaposta dalsulle comunicazioni del premier Giuseppe Conte. I voti favorevoli sono stati 156, i contrari 140, gli astenuti 16. Iri presenti erano 313, inti 312.Iri di Forza Italia Andrea Causin e Maria Rosaria Rossi hannoto sì alla, contrariamente alle indicazioni del gruppo. Il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani ha poi annunciato che sono stati espulsi dal partito.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

matteosalvinimi : #Salvini: Ricordo ai senatori a vita che si apprestano a votare la fiducia al governo Pd - 5 Stelle, cosa diceva il… - SkyTG24 : L'arrivo di Liliana #Segre in #Senato, dove oggi voterà la fiducia al governo #Conte - CarloCalenda : Al di là degli schiamazzi delle tribù, sappiamo che il Governo che uscirà dal voto al Senato non sarà in grado di g… - ItalianoeRomano : RT @Svero__: Senato della Repubblica italiana 320 senatori Maggioranza assoluta 161 Maggioranza attuale 156 Quindi governo di minoranza ret… - mariadmarzano : RT @matteosalvinimi: ??E i senatori a vita hanno votato la fiducia a un governo dei 5 Stelle, il cui fondatore Beppe #Grillo diceva queste n… -