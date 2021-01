Governo: il Maie prevede 156-157 voti per Conte al Senato. «C’è chi chiede politica chiara sulla cannabis» (Di martedì 19 gennaio 2021) Nemmeno il Maie, il gruppo nato per sostenere Conte dopo la crisi aperta da Renzi, pensa che il presidente del consiglio ottenga la maggioranza assoluta al Senato. «La mia previsione è di 156/157, c'è ancora qualcuno esitante, dobbiamo attendere, qualcuno nel Misto». Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il Senatore del gruppo Maie Saverio De Bonis Leggi su firenzepost (Di martedì 19 gennaio 2021) Nemmeno il, il gruppo nato per sosteneredopo la crisi aperta da Renzi, pensa che il presidente del consiglio ottenga la maggioranza assoluta al. «La mia previsione è di 156/157, c'è ancora qualcuno esitante, dobbiamo attendere, qualcuno nel Misto». Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, ilre del gruppoSaverio De Bonis

