Governo, Giorgia Meloni cattura la scena e i suoi toni fanno discutere (Di martedì 19 gennaio 2021) L’offensiva della deputata di Fratelli d’Italia ha fatto discutere A “Otto e Mezzo” il giornalista Andrea Scanzi che non usa mai mezzi termini ha spiegato, a prescindere dalle argomentazioni offerte alla Camera (ieri, 18 gennaio), che i toni del discorso pronunciato da Giorgia Meloni sono stati eccessivi: “A Giorgia Meloni chiederei di urlare di meno quando è alla Camera, si chiama Montecitorio e non il mercato del pesce”. Osservazione che è stata fatta da molti, anche in rete, ma che non sorprende visto che è una delle matrici distintive della politica. Comunque la #Meloni non grida, è che sono in 5 a parlare contemporaneamente: Giorgia, donna, madre, italiana e cristiana. #maratonamentana — BufalaNews (@Labbufala) January 18, ... Leggi su 361magazine (Di martedì 19 gennaio 2021) L’offensiva della deputata di Fratelli d’Italia ha fattoA “Otto e Mezzo” il giornalista Andrea Scanzi che non usa mai mezzi termini ha spiegato, a prescindere dalle argomentazioni offerte alla Camera (ieri, 18 gennaio), che idel discorso pronunciato dasono stati eccessivi: “Achiederei di urlare di meno quando è alla Camera, si chiama Montecitorio e non il mercato del pesce”. Osservazione che è stata fatta da molti, anche in rete, ma che non sorprende visto che è una delle matrici distintive della politica. Comunque la #non grida, è che sono in 5 a parlare contemporaneamente:, donna, madre, italiana e cristiana. #maratonamentana — BufalaNews (@Labbufala) January 18, ...

publish70628725 : Crisi di governo, Giorgia Meloni attacca Conte paragonandolo a Barbapapà - stefanofantoni2 : RT @serebellardinel: #Meloni per dare il meglio di se stessa chiama #barbapapa un Premier come #Conte alle prese con una #pandemia come #C… - TAL77SVAD : RT @dukana2: #CrisidiGoverno#Meloni di #FratelliDiNdrangheta a #Conte: 'Barbapapà che assume forme diverse'??lei ha sempre la stessa forma… - luisaloffredo28 : RT @Misurelli77: Donna Giorgia (Almirante patriota)Meloni:'Il centrodestra è pronto a governare il Paese'?? Con loro (ultimo governo Berlusc… - antoniacri : RT @FratellidItalia: ??Giorgia #Meloni: 'Mario Monti sostiene che una delle condizioni per votare la fiducia al Governo sia togliere pure i… -