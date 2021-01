Governo: Fiammetta Borsellino, 'Conte cita papà? Se vuol onorare sua memoria apra scuole' (Di martedì 19 gennaio 2021) Palermo, 19 gen. (Adnkronos) - "Se il premier Conte vuole davvero fare un regalo a mio padre deve riaprire al più presto le scuole di ogni ordine e grado e tutte le università. E' l'unico modo per onorare in questo momento la memoria di mio padre. Perché noi stiamo consegnando migliaia di ragazzi alla criminalità". Lo ha detto all'Adnkronos Fiammetta Borsellino, figlia minore di Paolo Borsellino, commentando le parole del premier Giuseppe Conte che poco fa, durante le repliche in aula, ha citato il giudice Paolo Borsellino, ricordando anche che oggi sarebbe stato il suo compleanno. "Il 19 gennaio è il giorno della nascita di un grande personaggio che non voleva fare l'eroe, Paolo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Palermo, 19 gen. (Adnkronos) - "Se il premiere davvero fare un regalo a mio padre deve riaprire al più presto ledi ogni ordine e grado e tutte le università. E' l'unico modo perin questo momento ladi mio padre. Perché noi stiamo consegnando migliaia di ragazzi alla criminalità". Lo ha detto all'Adnkronos, figlia minore di Paolo, commentando le parole del premier Giuseppeche poco fa, durante le repliche in aula, hato il giudice Paolo, ricordando anche che oggi sarebbe stato il suo compleanno. "Il 19 gennaio è il giorno della nasdi un grande personaggio che non voleva fare l'eroe, Paolo ...

"Il 19 gennaio è il giorno della nascita di un grande personaggio che non voleva fare l'eroe, Paolo Borsellino, nacque 81 anni fa", ha detto il Presidente del Consiglio, ricordando il magistrato. E l' ...

Sen. Fiammetta Modena (FI): "Alle favole di Conte non crede più nessuno"

"Stiamo assistendo ad un Paese allo sbando totale". “Conte in aula ha sostenuto che il Paese è più unito, ha ritrovato il senso della comunità. Forse nella prima fase della pandemia poteva avere qualc ...

