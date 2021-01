Governo: Drago (Misto) critica, non si sbilancia ma cita La Pira, 'costruiamo ponti' (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen (Adnkronos) - "Non ci sono state attenzioni per la scuola"; "non ho sentito nessun accenno al problema democratico che attanaglia l'Italia"; "la famiglia non viene aiutata"; "la Sicilia paga solamente" e serve il Ponte sullo stretto: "costruiamo ponti, abbattiamo muri. Non l'ho detto io". Sono alcuni dei punti fondamentali toccati nel suo intervento da Tiziana Drago, deputata del gruppo Misto, che però non ha detto esplicitamente come voterà sulla fiducia al Governo. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen (Adnkronos) - "Non ci sono state attenzioni per la scuola"; "non ho sentito nessun accenno al problema democratico che attanaglia l'Italia"; "la famiglia non viene aiutata"; "la Sicilia paga solamente" e serve il Ponte sullo stretto: ", abbattiamo muri. Non l'ho detto io". Sono alcuni dei punti fondamentali toccati nel suo intervento da Tiziana, deputata del gruppo, che però non ha detto esplimente come voterà sulla fiducia al

TV7Benevento : Governo: Drago (Misto) critica, non si sbilancia ma cita La Pira, 'costruiamo ponti'... - Nathanalgrenr : #Drago (gruppo misto) questo e’ il governo dell’ho fatto e farò! La scuola e la famiglia sono in ginocchio! - CatiayToby : RT @LucillaMasini: Vi immaginate un governo composto da Nanopig, 'a fata Zucchina, er porchettaro, il drago La Russa, Pirlon, ndranghetisti… - italiasociale22 : @SBidimedia @SkyTG24 @repubblica La Drago non ha tolto recentemente il sostegno al governo? - Fragment_84 : @dottorbarbieri Ma che c'azzeccherebbe Mario Michele Giarrusso coi 'responsabili' se è già all'opposizione e poche… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Drago Governo: Drago (Misto) critica, non si sbilancia ma cita La Pira, 'costruiamo ponti' SardiniaPost Costruttori e lealisti, ministri in bilico e astri nascenti: il borsino dei siciliani nella crisi

A proposito di avance. La più sensibile, secondo le indiscrezioni romane, sembra Tiziana Drago, senatrice etnea che, dopo l’addio al M5S era data in transito verso la Lega, ma così non è stato.

Governo: Drago (Misto) critica, non si sbilancia ma cita La Pira, 'costruiamo ponti'

Roma, 19 gen (Adnkronos) - "Non ci sono state attenzioni per la scuola"; "non ho sentito nessun accenno al problema democratico che attanaglia l'Italia"; "la famiglia non viene aiutata"; "la Sicilia p ...

A proposito di avance. La più sensibile, secondo le indiscrezioni romane, sembra Tiziana Drago, senatrice etnea che, dopo l’addio al M5S era data in transito verso la Lega, ma così non è stato.Roma, 19 gen (Adnkronos) - "Non ci sono state attenzioni per la scuola"; "non ho sentito nessun accenno al problema democratico che attanaglia l'Italia"; "la famiglia non viene aiutata"; "la Sicilia p ...