Governo: De Bonis (Maie), 'fiducia al governo' (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen (Adnkronos) - "Annuncio la fiducia al governo". Lo ha detto nel suo intervento in aula al Senato Saverio De Bonis, del Maie. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen (Adnkronos) - "Annuncio laal". Lo ha detto nel suo intervento in aula al Senato Saverio De, del

TV7Benevento : Governo: De Bonis (Maie), 'fiducia al governo'... - ManuelaPerrone : De Bonis (Maie-Italia23), 'costruttore' della prima ora: 'Possiamo decidere di rottamare e far saltare il banco o d… - Giornaleditalia : Governo, De Bonis: casa va in fiamme, noi siamo vigili del fuoco - Affaritaliani : Governo, De Bonis: casa va in fiamme, noi siamo vigili del fuoco - teresa4fr : Due o tre persone di Italia Viva faranno da quarta gamba al Governo (dich. De Bonis) Vuoi vedere che questo non è… -