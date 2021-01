Governo: Conte, 'scuola centrale in agenda Paese' (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Dobbiamo lavorare affinchè la scuola resti centrale nell'agenda non del Governo, ma del Paese". Lo dice il premier Giuseppe Conte nella replica al Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Dobbiamo lavorare affinchè larestinell'non del, ma del". Lo dice il premier Giuseppenella replica al Senato.

Capezzone : Segnalo al Presidente del Consiglio (e al Presidente della Repubblica) che NON tocca al governo occuparsi di legge… - matteosalvinimi : Da Conte parole lunari, al di là del disgusto per la “caccia al senatore” in corso. “I ristori li abbiamo dati e pr… - fattoquotidiano : L'INTERVISTA A LILIANA SEGRE “I medici mi sconsigliano, ma sento un richiamo fortissimo di dovere e indignazione pe… - apavo75 : RT @mpiacenonaver1: Niente... Conte finirà con 'Ho messo su il bollito nn mi potete far cadere il governo adesso che poi mi tocca buttare t… - 71locatelli : RT @mrctrdsh: Cos’è questa storia dell’assunzione di mille magistrati aggregati con contratti rinnovabili di cui ha parlato Conte nella rep… -