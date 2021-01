Governo: Conte, 'ministri migliori del mondo? Ho il dovere di difendere squadra' (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen (Adnkronos) - "Mi è stata rimproverata l'espressione ho i ministri migliori del mondo. Ma io sono il capitano, ho il dovere di difendere i ministri dagli attacchi strumentali". Lo ha detto Giuseppe Conte in Senato aggiungendo: "Consideriamo che non ci sono termini di paragone, nessun altro ministro ha attraversato una fase così grave e recessiva nella storia Repubblicana. Poi le opinioni sono aperte, ma tenete conto che l'impegno è stato notevole, non c'è stato risparmio di un briciolo di energie fisiche e intellettive". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen (Adnkronos) - "Mi è stata rimproverata l'espressione ho idel. Ma io sono il capitano, ho ildidagli attacchi strumentali". Lo ha detto Giuseppein Senato aggiungendo: "Consideriamo che non ci sono termini di paragone, nessun altro ministro ha attraversato una fase così grave e recessiva nella storia Repubblicana. Poi le opinioni sono aperte, ma tenete conto che l'impegno è stato notevole, non c'è stato risparmio di un briciolo di energie fisiche e intellettive".

