Governo: Conte, 'marzo è domani, subito riforma ammortizzatori sociali' (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen (Adnkronos) - Lavorare subito alla riforma degli ammortizzatori sociali perché "marzo è già domani", quando scadrà il blocco dei licenziamenti. Lo ha detto Giuseppe Conte al Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen (Adnkronos) - Lavorarealladegliperché "è già", quando scadrà il blocco dei licenziamenti. Lo ha detto Giuseppeal Senato.

