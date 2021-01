Governo: Conte, 'mafia virus peggiore del covid, difesa legalità nel nostro dna' (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "C'è un virus forse peggiore del covid: quella della mafia. La difeda della legalità è nel Dna di questo Governo. Il contrasto alla magia e la difesa della legalità sono" al centro della "nostra strategia di azione". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nella replica al Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "C'è unforsedel: quella della. La difeda dellaè nel Dna di questo. Il contrasto alla magia e ladellasono" al centro della "nostra strategia di azione". Lo ha detto il premier Giuseppenella replica al Senato.

