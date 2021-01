Governo: Conte, 'lavorare per inclusione sociale' (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen (Adnkronos) - Un deciso lavoro sulla "inclusione sociale", sui "caregiver", sulle politiche per i "disabili e le loro famiglie". Lo ha detto Giuseppe Conte al Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen (Adnkronos) - Un deciso lavoro sulla "", sui "caregiver", sulle politiche per i "disabili e le loro famiglie". Lo ha detto Giuseppeal Senato.

Capezzone : Segnalo al Presidente del Consiglio (e al Presidente della Repubblica) che NON tocca al governo occuparsi di legge… - matteosalvinimi : Da Conte parole lunari, al di là del disgusto per la “caccia al senatore” in corso. “I ristori li abbiamo dati e pr… - fattoquotidiano : L'INTERVISTA A LILIANA SEGRE “I medici mi sconsigliano, ma sento un richiamo fortissimo di dovere e indignazione pe… - zazoomblog : Governo: Conte no arroganza ma posso parlare a testa alta - #Governo: #Conte #arroganza #posso - Fedex546 : RT @AzzurraBarbuto: Come osa Conte richiamare nel suo discorso i valori della Costituzione, quei valori che ha calpestato e calpesta sistem… -