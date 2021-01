Governo: Conte, 'Italia paese con meno ristori? Destituito di fondamento' (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen (Adnkronos) - "E' Destituito di fondamento l'affermazione che l'Italia sia il paese con meno ristori. Attenzione, non sto dicendo che sono sufficienti, siamo consapevoli della sofferenza delle famiglie". Lo ha detto Giuseppe Conte in Senato. "Nel 2020 abbiamo approvato misure per circa il 6,6Pc del Pil per aiuti a famiglia e imprese, più 300mld di credito e 150mld di prestiti garantiti", ha detto il premier. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen (Adnkronos) - "E'dil'affermazione che l'sia ilcon. Attenzione, non sto dicendo che sono sufficienti, siamo consapevoli della sofferenza delle famiglie". Lo ha detto Giuseppein Senato. "Nel 2020 abbiamo approvato misure per circa il 6,6Pc del Pil per aiuti a famiglia e imprese, più 300mld di credito e 150mld di prestiti garantiti", ha detto il premier.

