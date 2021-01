Governo, Conte incassa la fiducia al Senato: 156 votano a favore - 'Var' sul voto di Ciampolillo, Italia Viva si astiene (Di martedì 19 gennaio 2021) Giuseppe Conte incassa la fiducia del Senato con 156 voti favorevoli, sette in più rispetto alla maggioranza semplice di 149. I no sono 140, gli astenuti 16 (compresi gli esponenti di Italia Viva). La ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 19 gennaio 2021) Giuseppeladelcon 156 votivoli, sette in più rispetto alla maggioranza semplice di 149. I no sono 140, gli astenuti 16 (compresi gli esponenti di). La ...

Capezzone : Segnalo al Presidente del Consiglio (e al Presidente della Repubblica) che NON tocca al governo occuparsi di legge… - matteosalvinimi : Da Conte parole lunari, al di là del disgusto per la “caccia al senatore” in corso. “I ristori li abbiamo dati e pr… - fattoquotidiano : L'INTERVISTA A LILIANA SEGRE “I medici mi sconsigliano, ma sento un richiamo fortissimo di dovere e indignazione pe… - rilevanza : RT @ilpost: Il governo ha ottenuto la fiducia al Senato con 156 voti favorevoli - erpedrini : RT @matteosalvinimi: ??E i senatori a vita hanno votato la fiducia a un governo dei 5 Stelle, il cui fondatore Beppe #Grillo diceva queste n… -