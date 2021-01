Governo: Conte ha lasciato il Senato (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Il premier Giuseppe Conte ha appena lasciato il Senato. Nell'Aula si attende intanto il voto sulla fiducia, ancora incerto. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Il premier Giuseppeha appenail. Nell'Aula si attende intanto il voto sulla fiducia, ancora incerto.

Capezzone : Segnalo al Presidente del Consiglio (e al Presidente della Repubblica) che NON tocca al governo occuparsi di legge… - matteosalvinimi : Da Conte parole lunari, al di là del disgusto per la “caccia al senatore” in corso. “I ristori li abbiamo dati e pr… - fattoquotidiano : L'INTERVISTA A LILIANA SEGRE “I medici mi sconsigliano, ma sento un richiamo fortissimo di dovere e indignazione pe… - christianrocca : Il governo Conte ottiene la fiducia, ma con Berlusconi badante - Elisa34012803 : RT @jimmomo: 154 (o 153 poco cambia), -7 dalla maggioranza (e con 3 senatori a vita sono in realtà 151). Il governo Conte è minoranza, lavo… -