Governo, Conte contro Italia Viva: "Ha seminato mine e logorato equilibrio". Il video (Di martedì 19 gennaio 2021) Governo, Conte contro Italia Viva: "Ha seminato mine e logorato equilibrio" Roma, 19 gen. (askanews) – Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo in aula al Senato ha rinnovato le sue critiche a Italia Viva. Senza mai nominare Matteo Renzi nè il suo partito, Italia Viva, ma riferendosi alla crisi aperta il premier ha detto: nello stesso tempo "mi accusano di immobilismo e di correre troppo, vi assicuro che è davvero complicato lavorare con chi continuamente dissemina mine sul percorso comune e mira a logorare l'equilibrio faticosamente raggiunto".

