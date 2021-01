Governo: Conte, 'contabilità morti fuori da contesa politica, polemiche poco onorevoli' (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "La Germania ha avuto quasi il doppio dei morti dell'Italia a gennaio, la cito perché è tra i Paesi più virtuosi in Europa. Il Covid sta mettendo in ginocchio Paesi più strutturati, che hanno investito più in sanità e che dovevano risultare più resilienti. Ma la contabilità dei morti è delicata, un argomento triste, lasciamola fuori dalla Contesa politica e da polemiche poco onorevoli". Così il premier Giuseppe Conte, durante la replica in Aula al Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "La Germania ha avuto quasi il doppio deidell'Italia a gennaio, la cito perché è tra i Paesi più virtuosi in Europa. Il Covid sta mettendo in ginocchio Paesi più strutturati, che hanno investito più in sanità e che dovevano risultare più resilienti. Ma ladeiè delicata, un argomento triste, lasciamoladallasae da". Così il premier Giuseppe, durante la replica in Aula al Senato.

Capezzone : Segnalo al Presidente del Consiglio (e al Presidente della Repubblica) che NON tocca al governo occuparsi di legge… - matteosalvinimi : Da Conte parole lunari, al di là del disgusto per la “caccia al senatore” in corso. “I ristori li abbiamo dati e pr… - fattoquotidiano : L'INTERVISTA A LILIANA SEGRE “I medici mi sconsigliano, ma sento un richiamo fortissimo di dovere e indignazione pe… - Italiantifa : Possono dire quello che vogliono, ma è stato impeccabile..Ora che il Governo lavori per far uscire gli italiani da… - stranevoglie : RT @fattoquotidiano: Matteo Renzi ha sbagliato a provocare la crisi di governo: lo pensa la maggior parte degli italiani. Ecco il giudizio… -