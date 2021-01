Governo: Conte, ‘attacchi anche scomposti, Iv si è voluta smarcare da percorso comune’ (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) – “Al culmine di alcune settimane di attacchi anche mediatici molto aspri, devo dirlo a volte anche scomposti, alcuni esponenti di Italia Viva hanno anticipato e poi confermato di volersi smarcare da questo percorso comune”. Così il premier Giuseppe Conte, in un passaggio del suo intervento in Aula al Senato. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) – “Al culmine di alcune settimane di attacchimediatici molto aspri, devo dirlo a volte, alcuni esponenti di Italia Viva hanno anticipato e poi confermato di volersida questocomune”. Così il premier Giuseppe, in un passaggio del suo intervento in Aula al Senato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Capezzone : Segnalo al Presidente del Consiglio (e al Presidente della Repubblica) che NON tocca al governo occuparsi di legge… - matteosalvinimi : Da Conte parole lunari, al di là del disgusto per la “caccia al senatore” in corso. “I ristori li abbiamo dati e pr… - fattoquotidiano : L'INTERVISTA A LILIANA SEGRE “I medici mi sconsigliano, ma sento un richiamo fortissimo di dovere e indignazione pe… - Agenpress : Conte, difficile governare con chi mina equilibri. Pandemia rafforzato governo - CuginoPaolo : RT @signori_massimo: Da vomito avere sta gente al governo, bene fece la Lega a prendere le distanze da loro e da Conte una volta capito di… -