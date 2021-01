Governo: Conte, 'ancoraggio a Costituzione e piena vocazione europeista' (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Tra le "discriminanti fondamentali" che hanno portato a un Governo fondato su "un'alleanza tra formazioni politiche provenienti da storie, esperienze, culture di differente estrazione, che per giunta in passato si erano anche contrapposte delle volte anche in maniera aspra", c'è "il convinto ancoraggio ai valori costituzionali, cito solo il primato della persona, lavoro, uguaglianza formale e sostanziale, tutela dell'ambiente". Così il premier Giuseppe Conte, in Aula al Senato per le comunicazioni sulla fiducia. La seconda discriminante fondamentale, indicata dal presidente del Consiglio, "è la solida vocazione europeista del nostro Paese, in modo da consentire all'Italia di tornare protagonista nello scenario europeo e contribuire a fare recuperare alla medesima all'Unione ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Tra le "discriminanti fondamentali" che hanno portato a unfondato su "un'alleanza tra formazioni politiche provenienti da storie, esperienze, culture di differente estrazione, che per giunta in passato si erano anche contrapposte delle volte anche in maniera aspra", c'è "il convintoai valori costituzionali, cito solo il primato della persona, lavoro, uguaglianza formale e sostanziale, tutela dell'ambiente". Così il premier Giuseppe, in Aula al Senato per le comunicazioni sulla fiducia. La seconda discriminante fondamentale, indicata dal presidente del Consiglio, "è la solidadel nostro Paese, in modo da consentire all'Italia di tornare protagonista nello scenario europeo e contribuire a fare recuperare alla medesima all'Unione ...

