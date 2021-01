Governo Conte agli sgoccioli? In diretta l’esito delle votazioni al Senato (Di martedì 19 gennaio 2021) Il Governo a guida del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte è ora alle battute finali. La decisione al Senato. Sono ormai agli sgoccioli di questa lunga giornata di confronto e scontro all’interno dell’aula del Senato dove il Governo si gioca il tutto e per tutto su questo voto di fiducia che stabilirà se il Governo continuerà o meno. Ore cruciali e che tengono sulle spine tutta la popolazione italiana che è in trepidante attesa per conoscere l’esito delle votazioni palesi che si stanno svolgendo all’interno dell’aula. Cosa ne sarà del Governo a guida del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte? Lo scopriremo nei prossimi minuti. Il ... Leggi su instanews (Di martedì 19 gennaio 2021) Ila guida del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppeè ora alle battute finali. La decisione al. Sono ormaidi questa lunga giornata di confronto e scontro all’interno dell’aula deldove ilsi gioca il tutto e per tutto su questo voto di fiducia che stabilirà se ilcontinuerà o meno. Ore cruciali e che tengono sulle spine tutta la popolazione italiana che è in trepidante attesa per conoscerepalesi che si stanno svolgendo all’interno dell’aula. Cosa ne sarà dela guida del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe? Lo scopriremo nei prossimi minuti. Il ...

Capezzone : Segnalo al Presidente del Consiglio (e al Presidente della Repubblica) che NON tocca al governo occuparsi di legge… - matteosalvinimi : Da Conte parole lunari, al di là del disgusto per la “caccia al senatore” in corso. “I ristori li abbiamo dati e pr… - fattoquotidiano : L'INTERVISTA A LILIANA SEGRE “I medici mi sconsigliano, ma sento un richiamo fortissimo di dovere e indignazione pe… - arual812 : RT @Agenzia_Ansa: #crisigoverno la senatrice di Forza Italia-Udc, Maria Rosaria Rossi e il senatore Andrea Causin di FI hanno votato sì all… - statodelsud : Conte: “Senza i numeri governo a casa”. Ed è duello con Renzi -