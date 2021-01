Governo, Bellanova: 'In Senato Italia Viva si asterrà' (Di martedì 19 gennaio 2021) 'Riuniremo il nostro gruppo prima del voto, ma l'orientamento unanime è quello dell'astensione'. Lo ha detto Teresa Bellanova, ex ministro dell'Agricoltura e senatrice di Italia Viva, a 'Un giorno da ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 19 gennaio 2021) 'Riuniremo il nostro gruppo prima del voto, ma l'orientamento unanime è quello dell'astensione'. Lo ha detto Teresa, ex ministro dell'Agricoltura e senatrice di, a 'Un giorno da ...

repubblica : Crisi governo, Bellanova; 'Il Pd non cerchi vendette contro noi renziani' - lucatelese : Le dimissioni delle due ministre renziane non cambiano nulla, formalmente, per il governo. Molt8 non lo ricordano m… - ilpost : Intanto sono passati circa 40 minuti, e le ministre dimissionarie Bonetti e Bellanova continuano a non aver preso l… - OrizzontiPo : RT @OrizzontiPo: ??CRISI DI GOVERNO?? Ci risiamo: nuovo anno, nuova #crisidigoverno. Ieri sera #Renzi ha annunciato le dimissioni delle Mini… - MICIO7BEAR : RT @MediasetTgcom24: Governo, Bellanova: 'In Senato Italia Viva si asterrà' #senato -