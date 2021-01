(Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen (Adnkronos) - "Non ho mai visto raccontare la scelta politica di un uomo come conseguenza delle sue vere o presunte vicende sentimentali. I liberali, i paladini dei diritti, idella, idellenon hanno niente da dire?". Lo scrive su Twittersul caso

ilfoglio_it : “#Draghi va preservato per ruoli più importanti, in questo paese i premier li rosoliamo sulla graticola', ci dice A… - BramucciMatteo : RT @MarcoRizzoPC: Domani mattina -mercoledì 20 gennaio- sarò ospite di Andrea Pancani a Coffee Break su La7 a parlare della crisi di govern… - TV7Benevento : Governo: Andrea Orlando su Polverini, 'difensori privacy e nemici fake news che dicono?'... - Fen_church : @talete95 @hpatoio @andrea_massa85 @catlatorre Ecco vedi dovremmo starci noi due al governo, avremmo già risolto :) - maglia_andrea : #Conte, grazie ai #costruttori che hanno poca voglia di perdere il lauto stipendio, avrà la maggioranza- seppur rel… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Andrea

La7

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Si lascino pettegolezzi e calunnie nel cassetto, please. Essere berlusconiani significa cercare di mantenere un certo stile, anche quando non si è d’accordo con le scelte ...Faraone e Sudano renziani fedeli. Fra i “costruttori” l’ex M5S Drago, non Giarrusso. L’ascesa e il ruolo del contiano Trizzino. Toto-ministri: Catalfo in bilico, Cancelleri promosso?