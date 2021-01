Golf, il PGA Tour torna in California per il The American Express 2021. Esordio stagionale di Brooks Koepka e Francesco Molinari (Di martedì 19 gennaio 2021) Dopo aver rubato la scena a Honolulu pochi giorni fa e trionfando nel Sony Open, lo statunitense Kevin Na si è messo in viaggio per raggiungere la California dove farà parte del field del The American Express 2021. La stagione del PGA Tour proseguie a La Quinta, per un evento che solitamente comprendeva anche la pro-am che per la prima volta è stata cancellata. Per questo motivo il torneo verrà giocato con il taglio standard a 36 buche invece che quello tipico qui, a 54. Questo cambio di organizzazione sembra aver avuto impatto negativo sull’appeal del torneo per le star, in quanto il field sarà uno dei migliori mai visti da queste parti nonostante il forfait dell’ultim’ora del campione spagnolo Jon Rahm. Scenderanno in campo infatti nove dei primi 27 giocatori dell’ordine di merito mondiale, e ... Leggi su oasport (Di martedì 19 gennaio 2021) Dopo aver rubato la scena a Honolulu pochi giorni fa e trionfando nel Sony Open, lo statunitense Kevin Na si è messo in viaggio per raggiungere ladove farà parte del field del The. La stagione del PGAproseguie a La Quinta, per un evento che solitamente comprendeva anche la pro-am che per la prima volta è stata cancellata. Per questo motivo il torneo verrà giocato con il taglio standard a 36 buche invece che quello tipico qui, a 54. Questo cambio di organizzazione sembra aver avuto impatto negativo sull’appeal del torneo per le star, in quanto il field sarà uno dei migliori mai visti da queste parti nonostante il forfait dell’ultim’ora del campione spagnolo Jon Rahm. Scenderanno in campo infatti nove dei primi 27 giocatori dell’ordine di merito mondiale, e ...

