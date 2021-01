Golf, al via l’Abu Dhabi HSBC Championship: presenti sette italiani (Di martedì 19 gennaio 2021) Torna l’European Tour. Dopo un mese di stop, spazio all’Abu Dhabi HSBC Championship, evento inaugurale del 2021 in programma dal 21 al 24 gennaio negli Emirati Arabi Uniti. Occhi puntati su Justin Thomas, numero 3 mondiale, Rory McIlroy, sesto nel ranking, Lee Westwood, vincitore nel 2020 della Race to Dubai e campione in carica e Tyrrell Hatton, nono nelle classifiche mondiali. Ma anche sui sette azzurri presenti: Renato Paratore, Guido Migliozzi, Edoardo Molinari, Francesco Laporta, Andrea Pavan, Lorenzo Gagli e Nino Bertasio. In palio un montepremi complessivo di 8.000.000 di dollari. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 gennaio 2021) Torna l’European Tour. Dopo un mese di stop, spazio al, evento inaugurale del 2021 in programma dal 21 al 24 gennaio negli Emirati Arabi Uniti. Occhi puntati su Justin Thomas, numero 3 mondiale, Rory McIlroy, sesto nel ranking, Lee Westwood, vincitore nel 2020 della Race to Dubai e campione in carica e Tyrrell Hatton, nono nelle classifiche mondiali. Ma anche suiazzurri: Renato Paratore, Guido Migliozzi, Edoardo Molinari, Francesco Laporta, Andrea Pavan, Lorenzo Gagli e Nino Bertasio. In palio un montepremi complessivo di 8.000.000 di dollari. SportFace.

CASTELNOVO SOTTO. La sua auto è stata usata per compiere un furto, e lei non ha saputo dare giustificazioni in merito all’accaduto. Per questo una diciannovenne è finita nei guai, qualche giorno fa. I ...

