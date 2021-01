Gli ultimi 10 Paesi Covid-free (Di martedì 19 gennaio 2021) La pandemia Covid non ha risparmiato che pochissime nazioni e si tratta di isole, molte delle quali remote, dove anche i collegamenti e gli spostamenti erano limitati. Poi sono arrivate le varie restrizioni che hanno mantenuto un «cordone anticontagio». Nella lista delle nazioni Covid-free ci sono 10 paradisi - quasi tutti tropicali - che lo adesso lo sono ancora di più proprio per il fatto di non esser stati toccati dal coronavirus. Pitcairn e Tokelau Innanzitutto sono rimaste Covid-free Tokelau, sotto amministrazione neozelandese, e Pitcairn, l'isola nota per esser stata il rifugio degli ammutinati del Bounty, che rimane un protettorato britannico. Verso queste due isole non ci sono collegamenti aerei. Attorno all'arcipelago di Pitcairn (oltre all'unica isola abitata da circa 50 persone, altre tre ... Leggi su gqitalia (Di martedì 19 gennaio 2021) La pandemianon ha risparmiato che pochissime nazioni e si tratta di isole, molte delle quali remote, dove anche i collegamenti e gli spostamenti erano limitati. Poi sono arrivate le varie restrizioni che hanno mantenuto un «cordone anticontagio». Nella lista delle nazionici sono 10 paradisi - quasi tutti tropicali - che lo adesso lo sono ancora di più proprio per il fatto di non esser stati toccati dal coronavirus. Pitcairn e Tokelau Innanzitutto sono rimasteTokelau, sotto amministrazione neozelandese, e Pitcairn, l'isola nota per esser stata il rifugio degli ammutinati del Bounty, che rimane un protettorato britannico. Verso queste due isole non ci sono collegamenti aerei. Attorno all'arcipelago di Pitcairn (oltre all'unica isola abitata da circa 50 persone, altre tre ...

borghi_claudio : Dopo aver sentito tutto ciò per ore (Monti, Casini, poi ho visto l'elenco degli interventi e... vabbè...) mi immagi… - romeoagresti : #Benevento e #Juve hanno chiuso l’operazione #Reynolds. Definiti gli ultimi aspetti burocratici, il giocatore si a… - DiMarzio : #Meite al @acmilan, nel primo pomeriggio si definiscono gli ultimi dettagli: confermate le cifre, operazione da 10… - 4taeC : @Kim_Beatrics Non vedo l’ora di dare gli ultimi due esami per arrivare a quel punto pure io ?? Congratulazioni ???????? - bennyamino8634 : RT @borghi_claudio: Dopo aver sentito tutto ciò per ore (Monti, Casini, poi ho visto l'elenco degli interventi e... vabbè...) mi immagino i… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli ultimi Meteo, TORNA IL MALTEMPO da giovedì con pioggia e NEVE, gli ultimi AGGIORNAMENTI 3bmeteo Torino, tutti gli uomini di Davide Nicola

Mancava solo l'ufficialità dopo l'esonero di ieri sera di Marco Giampaolo, ma stamattina è arrivata anche quella: Davide Nicola è il nuovo allenatore del Torino. Il club granata nelll'annunciarlo ha r ...

Michelle Obama senza trucco e con i ricci afro: la foto al naturale nasconde un messaggio simbolico

Michelle Obama ha compiuto 57 anni e ha condiviso un’inedita foto senza trucco e con i ricci afro per ringraziare i fan che le hanno inviato ...

Mancava solo l'ufficialità dopo l'esonero di ieri sera di Marco Giampaolo, ma stamattina è arrivata anche quella: Davide Nicola è il nuovo allenatore del Torino. Il club granata nelll'annunciarlo ha r ...Michelle Obama ha compiuto 57 anni e ha condiviso un’inedita foto senza trucco e con i ricci afro per ringraziare i fan che le hanno inviato ...